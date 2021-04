Flight film stasera in tv 11 aprile | cast | trama | curiosità | streaming

Leggi su cubemagazine

(Di domenica 11 aprile 2021)è ilin tv domenica 112021 in onda in prima serata su Rete 4. La pellicola diretta da Robert Zemeckis ha come protagonista Denzel Washington. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:e scheda USCITO IL: 24 gennaio 2013 GENERE: Drammatico ANNO: 2012 REGIA: Robert Zemeckis: Denzel Washington, James Badge Dale, John Goodman, Don Cheadle, Bruce Greenwood, Kelly Reilly, Melissa Leo, Nadine Velazquez, Rhoda Griffis, Tamara Tunie, Brian Geraghty, Garcelle Beauvais, Adam Tomei DURATA: 138 ...