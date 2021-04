Fiorentina, Commisso è in città: «Avrei voluto portare qualche vaccino…» (Di domenica 11 aprile 2021) Rocco Commisso ha fatto ritorno a Firenze: ecco le parole del presidente della Fiorentina appena arrivato in città Rocco Commisso è tornato a Firenze. Il presidente della Fiorentina, intercettato da diversi media, ha rilasciato alcune dichiarazioni. «Sto bene, ma adesso vado a dormire. No anzi, non dormo. Giornata importante? Vedo che quando sono qui scrivete che devo andare a a casa, quando non ci sono che devo tornare. Avrei voluto portare qualche vaccino, ma non me lo hanno permesso. Non so quanto rimarrò, stasera incontro la squadra prima della partita». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 aprile 2021) Roccoha fatto ritorno a Firenze: ecco le parole del presidente dellaappena arrivato inRoccoè tornato a Firenze. Il presidente della, intercettato da diversi media, ha rilasciato alcune dichiarazioni. «Sto bene, ma adesso vado a dormire. No anzi, non dormo. Giornata importante? Vedo che quando sono qui scrivete che devo andare a a casa, quando non ci sono che devo tornare.vaccino, ma non me lo hanno permesso. Non so quanto rimarrò, stasera incontro la squadra prima della partita». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

AgReds : RT @_riccardodomeni: Rocco #Commisso è tornato a Firenze e stasera incontrerà la squadra. Guarderà anche Fiorentina-Atalanta che si svolger… - ciccionocera00s : RT @sportface2016: Rocco #Commisso a Firenze per #FiorentinaAtalanta: 'Volevo portare qualche vaccino dall'America, ma non me l'hanno fatto… - sportface2016 : Rocco #Commisso a Firenze per #FiorentinaAtalanta: 'Volevo portare qualche vaccino dall'America, ma non me l'hanno… - NiccoloPozzato : #commisso è in Italia da due ore mi ha già stufato #fiorentina #bRocco - FirenzePost : Fiorentina: Commisso è arrivato. «Volevo portare vaccini, ma non è permesso» -