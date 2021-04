Fiorentina Atalanta | Vlahovic sfida Muriel | testa a testa nel 2021

(Di domenica 11 aprile 2021)sarà anche latra due dei bomber più prolifici neltrae LuisLaospita un’in grande forma: gli uomini di Gasperini sono alla ricerca del quarto successo consecutivo per consolidare il piazzamento Champions mentre i viola vogliono sbloccare una stagione maledetta. La Gazzetta dello Sport focalizza l’attenzione sui due bomber delper le squadre in campo oggi:ravvicinata tra Luis(11 gol nel nuovo anno) e Dusan, esploso nelcon 9 gol. L'articolo proviene da Calcio News 24.

La missione principale della Fiorentina - spiega La Nazione - è aumentare gli 8 punti di vantaggio sul Cagliari. Oggi a Firenze si presenta un'Atalanta che, se in giornata, ...La Gazzetta dello Sport che la sfida tra Fiorentina e Atalanta di stasera è anche e soprattutto quella tra numeri 9: Vlahovic contro Muriel. I quali hanno bucato la rete innumerevoli volte soprattutto ...