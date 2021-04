Fiorentina-Atalanta: le formazioni ufficiali (Di domenica 11 aprile 2021) Uscite le formazioni ufficiali di Fiorentina-Atalanta, posticipo domenicale della 30esima giornata di Serie A. I viola schierano Kouamè in attacco con Vlahovic. A destra ci sarà Caceres. L’Atalanta in attacco con Muriel e Zapata in avanti con Malinovski sulla trequarti. Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Quarta; Caceres, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouamè, Vlahovic. All. Iachini. Atalanta (4-3-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Palomino, Gosens; Freuler, de Roon, Pasalic; Malinovski; Muriel, Zapata- All. Gasperini. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 11 aprile 2021) Uscite ledi, posticipo domenicale della 30esima giornata di Serie A. I viola schierano Kouamè in attacco con Vlahovic. A destra ci sarà Caceres. L’in attacco con Muriel e Zapata in avanti con Malinovski sulla trequarti.(3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Quarta; Caceres, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouamè, Vlahovic. All. Iachini.(4-3-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Palomino, Gosens; Freuler, de Roon, Pasalic; Malinovski; Muriel, Zapata- All. Gasperini. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

