Fiorentina-Atalanta, le formazioni ufficiali: Iachini schiera Kouamé (Di domenica 11 aprile 2021) Ci sono Fiorentina ed Atalanta a chiudere questa lunga domenica di Serie A. Una gara importante per gli obiettivi delle due compagini: la Viola ha bisogno di fare punti per aumentare la propria autostima, muovere la classifica e scrollarsi di dosso le sabbie mobili delle ultime posizioni del campionato. Dall'altra parte, la Dea sta attraversando un periodo di grande forma e Gasperini punta a raggiungere nuovamente la Champions League; torneo che dalle parti di Bergamo hanno già dimostrato di poter giocare con ottimi risultati. Quest'anno, però, la classifica è molto corta e la lotta per le prime quattro posizioni durissima.Fiorentina-Atalanta, le formazioni ufficialiQueste le scelte di formazione di Iachini e Gasperini per la gara che avrà il suo fischio d'inizio alle ... Leggi su itasportpress (Di domenica 11 aprile 2021) Ci sonoeda chiudere questa lunga domenica di Serie A. Una gara importante per gli obiettivi delle due compagini: la Viola ha bisogno di fare punti per aumentare la propria autostima, muovere la classifica e scrollarsi di dosso le sabbie mobili delle ultime posizioni del campionato. Dall'altra parte, la Dea sta attraversando un periodo di grande forma e Gasperini punta a raggiungere nuovamente la Champions League; torneo che dalle parti di Bergamo hanno già dimostrato di poter giocare con ottimi risultati. Quest'anno, però, la classifica è molto corta e la lotta per le prime quattro posizioni durissima., leQueste le scelte di formazione die Gasperini per la gara che avrà il suo fischio d'inizio alle ...

