Fiorentina-Atalanta, la diretta del match (Di domenica 11 aprile 2021) L’Atalanta prova a mantenere il passo della grandi e a Firenze va a caccia della quarta vittoria consecutiva. Gasperini conferma il 4-2-3-1 con Muriel, Malinovskyi e Pasalic alle spalle di Zapata. Panchina per Ilicic. Le formazioni ufficiali:Fiorentina (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Caceres, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouame Kouakou Christi, Vlahovic. All. Iachini.Atalanta (4-2-3-1): Gollini; Toloi, Romero, Palomino, Gosens; de Roon, Freuler; Muriel, Pasalic, Malinovskyi; Zapata. All. Gasperini. La diretta dalle 20.45. Leggi su bergamonews (Di domenica 11 aprile 2021) L’prova a mantenere il passo della grandi e a Firenze va a caccia della quarta vittoria consecutiva. Gasperini conferma il 4-2-3-1 con Muriel, Malinovskyi e Pasalic alle spalle di Zapata. Panchina per Ilicic. Le formazioni ufficiali:(3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Caceres, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouame Kouakou Christi, Vlahovic. All. Iachini.(4-2-3-1): Gollini; Toloi, Romero, Palomino, Gosens; de Roon, Freuler; Muriel, Pasalic, Malinovskyi; Zapata. All. Gasperini. Ladalle 20.45.

Advertising

Inter_es : Suma y sigue ?? ? Benevento ? Fiorentina ? Lazio ? Milan ? Genoa ? Parma ? Atalanta ? Torino ? Bologna ? Sassuolo ?… - Atalanta_BC : ?? Così in campo a Firenze! ?? Here's our line-up to face Fiorentina! Presented by @Plus500 #FiorentinaAtalanta… - Inter : ?? | FILOTTO ? Benevento ? Fiorentina ? Lazio ? Milan ? Genoa ? Parma ? Atalanta ? Torino ? Bologna ? Sassuolo… - repubblica : ?? Serie A, al via Fiorentina-Atalanta. La squadra di Gasperini a caccia dei tre punti per restare in zona Champions - Agenzia_Ansa : Serie A: in campo Fiorentina-Atalanta DIRETTA FOTO e LIVE #fiorentinaatalanta #ANSA -