Fiorentina-Atalanta in diretta negli Usa, attraverso Abc e Mediacom (Di domenica 11 aprile 2021) La partita Fiorentina-Atalanta, posticipo della trentesima giornata del campionato di serie A, sarà trasmwessa in diretta anche negli Stati Uniti, dall'americana Abc in collaborazione con Mediacom, di Rocco Commisso, che copre 22 stati della Federazione L'articolo proviene da Firenze Post.

