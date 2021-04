Fiorentina-Atalanta, Ilicic: “Dobbiamo migliorare. Sul 2-0 dovevamo difenderci meglio” (Di domenica 11 aprile 2021) “Per noi non è mai chiusa la partita. Ma Dobbiamo comunque migliorare, dopo il 2-0 avremmo dovuto difenderci meglio. Futuro? Voglio finire bene la stagione, poi vedremo che succede”. Queste le dichiarazioni di Josip Ilicic, autore del rigore del 3-2 dell’Atalanta sul campo della Fiorentina nel posticipo della trentesima giornata di Serie A: la Dea mantiene il passo di tutte le altre contendenti alla Champions League. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 11 aprile 2021) “Per noi non è mai chiusa la partita. Macomunque, dopo il 2-0 avremmo dovuto. Futuro? Voglio finire bene la stagione, poi vedremo che succede”. Queste le dichiarazioni di Josip, autore del rigore del 3-2 dell’sul campo dellanel posticipo della trentesima giornata di Serie A: la Dea mantiene il passo di tutte le altre contendenti alla Champions League. SportFace.

