Fiorentina-Atalanta, Iachini: “Poco fortunati negli episodi, dobbiamo ritrovare solidità. Vlahovic? Confidiamo in lui” (Di domenica 11 aprile 2021) Il tecnico viola, Beppe Iachini, dopo il k.o. interno contro al Dea.A margine della sconfitta interna contro l'Atalanta, il tecnico della Fiorentina Giuseppe Iachini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, per analizzare a sconfitta dell'Artemio Franchi nel segno dell'ex viola Josip ilici. Di seguito le dichiarazioni dell'allenatore gigliato.L'ANALISI - "La partita era su binari equilibrati, poi c'è stato un calcio piazzato che sono stati bravi a sfruttare. Nelle singole situazioni non siamo stati fortunati, ma la squadra voleva fare una grande partita. Siamo rientrati in campo con lo spirito giusto, aggredendo alti e rischiando Poco. Dopo il due a due c'era la sensazione di poterla vincere, poi c'è stato l'episodio del rigore. C'è rammarico, perché in quel momento la ... Leggi su mediagol (Di domenica 11 aprile 2021) Il tecnico viola, Beppe, dopo il k.o. interno contro al Dea.A margine della sconfitta interna contro l', il tecnico dellaGiuseppeè intervenuto ai microfoni di Sky Sport, per analizzare a sconfitta dell'Artemio Franchi nel segno dell'ex viola Josip ilici. Di seguito le dichiarazioni dell'allenatore gigliato.L'ANALISI - "La partita era su binari equilibrati, poi c'è stato un calcio piazzato che sono stati bravi a sfruttare. Nelle singole situazioni non siamo stati, ma la squadra voleva fare una grande partita. Siamo rientrati in campo con lo spirito giusto, aggredendo alti e rischiando. Dopo il due a due c'era la sensazione di poterla vincere, poi c'è stato l'o del rigore. C'è rammarico, perché in quel momento la ...

