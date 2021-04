Fiorentina-Atalanta, Gasperini è una furia per le proteste viola: “Ma permettete questa roba?” (Di domenica 11 aprile 2021) Si scaldano gli animi di Fiorentina-Atalanta, match valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Allo stadio Franchi di Firenze un duro intervento di Romero su Vlahovic fa scattare in campo tutta la panchina viola che protesta e non poco contro l’arbitro perché voleva il cartellino rosso contro il difensore bergamasco. Gasperini non ci sta e diventa una furia in panchina: “Ma sta scherzando? questa roba qua? Ma permettete questa roba? Ma che ca*** state guardando?”. Poi gli animi si sono placati e l’arbitro ha confermato il giallo a Romero. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 11 aprile 2021) Si scaldano gli animi di, match valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Allo stadio Franchi di Firenze un duro intervento di Romero su Vlahovic fa scattare in campo tutta la panchinache protesta e non poco contro l’arbitro perché voleva il cartellino rosso contro il difensore bergamasco.non ci sta e diventa unain panchina: “Ma sta scherzando?qua? Ma? Ma che ca*** state guardando?”. Poi gli animi si sono placati e l’arbitro ha confermato il giallo a Romero. SportFace.

