Fiorentina - Atalanta 2 - 3 | commento al risultato della partita

Advertising

Inter_es : Suma y sigue ?? ? Benevento ? Fiorentina ? Lazio ? Milan ? Genoa ? Parma ? Atalanta ? Torino ? Bologna ? Sassuolo ?… - Atalanta_BC : ?? Così in campo a Firenze! ?? Here's our line-up to face Fiorentina! Presented by @Plus500 #FiorentinaAtalanta… - Inter : ?? | FILOTTO ? Benevento ? Fiorentina ? Lazio ? Milan ? Genoa ? Parma ? Atalanta ? Torino ? Bologna ? Sassuolo… - solonapoli24 : FIORENTINA-ATALANTA 2-3 Risultato finale ? #Zapata (13') ? #Zapata (40') ? #Vlahovic (57') ? #Vlahovic (66') ? rig… - RaiNews : Posticipo serale della trentesima giornata Serie A -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Atalanta

Sky Sport

FIRENZE - Gioca a memoria, è determinata e non vuole fermarsi. L'di Gasperini sbanca anche Firenze al termine di una partita emozionante rispondendo così al ... la sconfitta per la, ...22.42 Calcio:finisce 2 - 3 L'consolida il 4° posto in chiave Champions battendo laal Franchi (2 - 3). Bergamaschi subito all'attacco con un mattatore: Zapata. Segna di ...L'Atalanta risponde a tutte le rivali dei piani alti della classifica espugnando il Franchi per 3-2. Fiorentina battuta grazie al sigillo su rigore di Ilicic, dopo che un super Vlahovic era riuscito a ...Fiorentina-Atalanta: Tabellino e Highlights – L’Atalanta vuole far il colpo al Franchi di Firenze per non perdere terreno in classifica. Le dirette rivali per la conquista di un piazzamento nella ...