Fiordimonte, terremoto di magnitudo 3.1 scossa avvertita nelle Marche (Di lunedì 12 aprile 2021) Fiordimonte, una scossa di terremoto è stata avvertita la sera dell'11 Aprile 2021, alle ore 23.13 nella zona in provincia di Macerata. Fiordimonte, terremoto magnitudo 3.1 la scossa viene percepita nelle Marche (Getty Images)Il sisma è stato di magnitudo 3.1 gradi, infatti la scossa è stata avvertita anche dalla popolazione che vive nelle zone limitrofi, le quali hanno segnalato l'evento con diversi messaggi sui social. Attualmente non ci sono danni a persone, strutture o cose.

