Finlandia | Giornata della ricerca italiana nel mondo | seminario web a Helsinki

In occasione della Giornata della ricerca italiana nel mondo, l'Ambasciata d'Italia ad Helsinki organizza un webinar dal titolo "Italy and Finland: Scientific Cooperation and Opportunities". Il seminario in lingua inglese avrà luogo il 15 aprile dalle 16:00 alle 17:30 (ora finlandese). Interverranno l'Ambasciatore Sergio Pagano, la vice-rettrice dell'Università di Helsinki, Paula Eerola, Igor Curcio (Nokia Technologies), Vincenzo Cerullo (Università di Helsinki, scienze farmaceutiche), Giulio Jacucci (Università di Helsinki, scienze informatiche) e Paolo Borella (CEO di Boro e program manager della VTT). La partecipazione è gratuita ma occorre iscriversi qui.

