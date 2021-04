Fedez sostiene Malika, la ragazza lesbica cacciata di casa: “Contro natura sono le madri omofobe” (Di domenica 11 aprile 2021) Ho sempre apprezzato Fedez, sin da Il mio primo disco da venduto e Sig. Brainwash, non solo per la sua musica, ma anche per le sue idee, che ha sempre esternato in maniera convinta. Il rapper milanese è da sempre vicino alla comunità LGBT anche senza farne parte (e questo non è scontato purtroppo). Dopo gli scontri con il senatore Pillon e gli appelli affinché il DDL Zan venga approvato, oggi mr Ferragnez ha supportato Malika, vittima di omofobia in famiglia. “Mi avete inviato in tanti la terribile storia di Malika. Non posso immaginare cosa significhi sentirsi dire certe parole da voltastomaco da parte di un genitore che ti ha messo al mondo. – ha continuato Fedez – I vari Pillon, associazioni cattolico/estremiste, antiabortisti ci tengono sempre a ricordare che amare una persona dello stesso sesso sia ... Leggi su biccy (Di domenica 11 aprile 2021) Ho sempre apprezzato, sin da Il mio primo disco da venduto e Sig. Brainwash, non solo per la sua musica, ma anche per le sue idee, che ha sempre esternato in maniera convinta. Il rapper milanese è da sempre vicino alla comunità LGBT anche senza farne parte (e questo non è scontato purtroppo). Dopo gli scontri con il senatore Pillon e gli appelli affinché il DDL Zan venga approvato, oggi mr Ferragnez ha supportato, vittima di omofobia in famiglia. “Mi avete inviato in tanti la terribile storia di. Non posso immaginare cosa significhi sentirsi dire certe parole da voltastomaco da parte di un genitore che ti ha messo al mondo. – ha continuato– I vari Pillon, associazioni cattolico/estremiste, antiabortisti ci tengono sempre a ricordare che amare una persona dello stesso sesso sia ...

