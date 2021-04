Fedez, chi è la mamma Annamaria Berrinzaghi: età, lavoro, vita privata (Di domenica 11 aprile 2021) Tutti sanno che la mamma di Fedez, Annamaria Berrinzaghi, è la manager del rapper marito di Chiara Ferragni, ma che altro sappiamo su di lei? Il rapporto tra Fedez e sua mamma, Annamaria Berrinzaghi, è sempre stato idilliaco. La donna infatti, ha sempre sostenuto il figlio durante tutta la sua carriera: l’ha incoraggiato, spronato, arrivando L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 11 aprile 2021) Tutti sanno che ladi, è la manager del rapper marito di Chiara Ferragni, ma che altro sappiamo su di lei? Il rapporto trae sua, è sempre stato idilliaco. La donna infatti, ha sempre sostenuto il figlio durante tutta la sua carriera: l’ha incoraggiato, spronato, arrivando L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

stanzaselvaggia : Ho visto #lolchirideefuori su Amazon Prime, la gara tra comici a chi ride per ultimo. È molto divertente e ben fatt… - Niki_Lismo : RT @ilriformista: Anche il demenziale non è più quello di una volta (di @fulvioabbate) #Lol #lolchirideefuori @Fedez @maramaionchi @eelst… - chiericomic : RT @ilriformista: Anche il demenziale non è più quello di una volta (di @fulvioabbate) #Lol #lolchirideefuori @Fedez @maramaionchi @eelst… - Rog_2 : RT @ilriformista: Anche il demenziale non è più quello di una volta (di @fulvioabbate) #Lol #lolchirideefuori @Fedez @maramaionchi @eelst… - ilriformista : Anche il demenziale non è più quello di una volta (di @fulvioabbate) #Lol #lolchirideefuori @Fedez @maramaionchi… -