Fedez a Domenica In, Mara Venier elogia il rapper e la moglie Chiara Ferragni: “Ammiro molto questi ragazzi” (Di domenica 11 aprile 2021) Conduttore dello show del momento LOL – Chi ride è fuori, Fedez si racconta oggi a Domenica In ai microfoni di Mara Venier. Il rapper, in video-collegamento con Mara Venier, racconta il suo successo e riceve dalla conduttrice il plauso per le iniziative realizzate in emergenza pandemica assieme alla moglie Chiara Ferragni. Il periodo d’oro di Fedez È un periodo d’oro per Fedez, sul lato professionale e non solo. Il rapper è indubbiamente il volto di punta dello show comico del momento LOL – Chi ride è fuori, disponibile su Amazon Prime Video e condotto al fianco di Mara Maionchi. Una scommessa vinta per questo nuovo format tutto risate e divertimento, ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 11 aprile 2021) Conduttore dello show del momento LOL – Chi ride è fuori,si racconta oggi aIn ai microfoni di. Il, in video-collegamento con, racconta il suo successo e riceve dalla conduttrice il plauso per le iniziative realizzate in emergenza pandemica assieme alla. Il periodo d’oro diÈ un periodo d’oro per, sul lato professionale e non solo. Ilè indubbiamente il volto di punta dello show comico del momento LOL – Chi ride è fuori, disponibile su Amazon Prime Video e condotto al fianco diMaionchi. Una scommessa vinta per questo nuovo format tutto risate e divertimento, ...

Advertising

marcoluci1 : RT @bubinoblog: DOMENICA IN: MARA VENIER ACCOGLIE FEDEZ, PUPO, ENRICO BRIGNANO E FRANCESCA MICHIELIN - Almola_S : Per evitare alla dittatura di Matrimonio a prima vista su Real Time ho girato su Domenica In. Michielin in studio,… - MirtillaMalco12 : @Fedez @francescacheeks mi sono collegata solo per voi , lo ammetto non ho mai visto domenica In , sorry zia Mara?? - _mvmbles : Fedez che si guarda nei video di Domenica In e se ne esce con 'Sono invecchiato un sacco'. ?? - jupitears : non io che mi commuovo per la clip sulla storia d’amore tra Fedez e Chiara a domenica in -