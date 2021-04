Fauci: 'Usa doneranno vaccini in eccedenza a Paesi che ne hanno bisogno' (Di domenica 11 aprile 2021) 'Non appena avremo vaccinato la nostra popolazione, prenderemo in seria considerazione la donazione dei nostri in eccedenza ai Paesi che ne hanno bisogno'. Ad annunciarlo, su Rai 3 a '' è l'immunologo ... Leggi su leggo (Di domenica 11 aprile 2021) 'Non appena avremo vaccinato la nostra popolazione, prenderemo in seria considerazione la donazione dei nostri inaiche ne'. Ad annunciarlo, su Rai 3 a '' è l'immunologo ...

