Fake su Internet | dai rimedi anti-Covid alle pillole d’amore | i prodotti falsi che sono pericolosi

(Di domenica 11 aprile 2021) È allarmeper diversimedicinali comprati su. Cipresunti, cremecellulite irregolari, falsedell’amore. Una situazione che sta diventando allarmante. L’Agenzia italiana del farmaco Aifa rileva «un preoccupante incremento delle segnalazioni ricevuti da cittadini, associazioni e aziende. Si riferiscono a casi diacquistati da canali non autorizzati, risultatificati. Vale a dire «copie dioriginali, o illegali in quanto privi di autorizzazioni alla commercializzazione e/o all’importazione». Alla luce del trend, l’Aifa ritiene quindi «importante richiamare l’attenzione dei consumatori e delle associazioni ...

In un recente articolo del British Medical Journal , in cui si esamina l'ipotesi di criminalizzare le fake news sui vaccini, si riportano due dati: l'80% delle persone usa Internet per cercare informazioni sulla salute. Presunti rimedi anti-Covid, creme anticellulite irregolari, false pillole dell'amore: è allarme per diversi prodotti medicinali comprati su Internet. L'Agenzia italiana del farmaco Aifa rileva "un preoccupante incremento delle segnalazioni ricevute da cittadini, associazioni e aziende". Smascherare le bufale da Covid. Ce n'era bisogno? La risposta è sì. Il Ministero della salute, sezione speciale Covid, ha dedicato un'intera pagina del proprio sito internet alle fake news ovvero le notizie false.