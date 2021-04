F1 GP Emilia Romagna 2021, gara domenica: data, orario e diretta tv (Di domenica 11 aprile 2021) Chi vincerà la seconda gara del Mondiale di Formula 1? Cresce l’attesa per il Gran Premio dell’Emilia Romagna che si disputerà sul circuito di Imola, a San Marino, domenica 18 aprile con semaforo verde previsto per le ore 15:00. Tutti a caccia della Mercedes di Lewis Hamilton ma occhio alla Red Bull Max Verstappen che in Bahrain è stata senza dubbio la macchina migliore. E la Ferrari? I tifosi vorrebbero vedere i confortanti passi in avanti visti nella gara inaugurale e magari anche qualcosa in più per consolidare la terza posizione nel Mondiale. La diretta dell’evento è affidata a Sky Sport Formula Uno (canale 207 del decoder di Sky) e anche a Sky Sport Uno (canale 201). In ogni caso su Sportface.it potrete seguire integralmente tutta la giornata con la ... Leggi su sportface (Di domenica 11 aprile 2021) Chi vincerà la secondadel Mondiale di Formula 1? Cresce l’attesa per il Gran Premio dell’che si disputerà sul circuito di Imola, a San Marino,18 aprile con semaforo verde previsto per le ore 15:00. Tutti a caccia della Mercedes di Lewis Hamilton ma occhio alla Red Bull Max Verstappen che in Bahrain è stata senza dubbio la macchina migliore. E la Ferrari? I tifosi vorrebbero vedere i confortanti passi in avanti visti nellainaugurale e magari anche qualcosa in più per consolidare la terza posizione nel Mondiale. Ladell’evento è affia Sky Sport Formula Uno (canale 207 del decoder di Sky) e anche a Sky Sport Uno (canale 201). In ogni caso su Sportface.it potrete seguire integralmente tutta la giornata con la ...

