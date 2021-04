F1, GP Canada 2021 a rischio per problemi economici? Liberty Media chiede altri 6 milioni di dollari (Di domenica 11 aprile 2021) Una situazione complicata per l’organizzazione del GP del Canada di F1, previsto in calendario nel weekend dell’11-13 giugno di quest’anno. Secondo quanto riportato da LaPresse.ca, Liberty Media si sarebbe messa in contatto con il Governo canadese e le autorità locali per capire lo stato della situazione dal punto di vista economico. C’è un problema: oltre ai 18.7 milioni di dollari spesi annualmente per l’evento, quest’anno i gestori del Circus hanno chiesto ulteriori 6 milioni per coprire le perdite. Allo stato attuale delle cose, non ci sono risposte in merito e non si sa se l’appuntamento canadese potrà essere a porte aperte o chiuse. Nell’eventualità in cui non vi fosse il pubblico, ci sarebbe l’impossibilità di garantire i citati sei milioni di euro che ... Leggi su oasport (Di domenica 11 aprile 2021) Una situazione complicata per l’organizzazione del GP deldi F1, previsto in calendario nel weekend dell’11-13 giugno di quest’anno. Secondo quanto riportato da LaPresse.ca,si sarebbe messa in contatto con il Governo canadese e le autorità locali per capire lo stato della situazione dal punto di vista economico. C’è un problema: oltre ai 18.7dispesi annualmente per l’evento, quest’anno i gestori del Circus hanno chiesto ulteriori 6per coprire le perdite. Allo stato attuale delle cose, non ci sono risposte in merito e non si sa se l’appuntamento canadese potrà essere a porte aperte o chiuse. Nell’eventualità in cui non vi fosse il pubblico, ci sarebbe l’impossibilità di garantire i citati seidi euro che ...

