Valentin Dumitru è stato uno dei ballerini più discussi della passata edizione del serale di Amici. Dopo essersi lasciato con Francesca Tocca di lui non si sentito molto parlare fino a… oggi. Ed infatti l'ex volto del talent ha deciso di schierarsi dalla parte di Martina Miliddi e prenderne le difese.

leyrahexia : @HoUnNomeCorto Deve per forza uscire uno dei cuccarisa.........ma dovrebbe uscire un ballerino perché non sono mai… - blogtivvu : Ex ballerino di Amici difende Martina Miliddi e lancia una frecciatina ai professionisti: parla Valentin - martieaka : @UAreTheLoveOfMy Ma davvero?? Ora un altro ballerino di latino che fece Amici ha detto in diretta con la smith che M… - kissmeunderthe7 : @FormOfBe1 @r3dbikiki Ma poi, l’obiettivo di Amici, dovrebbe essere quello di essere ricordati come “ballerino/cant… - Ileniasa25 : RT @Novella_2000: In difesa di Martina Miliddi scende in campo (a sorpresa) un contestatissimo ballerino della scorsa edizione di #Amici20… -