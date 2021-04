Europei Taekwondo | tre medaglie per l’Italia

(Di domenica 11 aprile 2021) . Sul podio sono saliti Roberto Botta, Simone Alessio e Simone Crescenzi. SOFIA (BULGARIA) –ha chiuso glidicon tre. Sul podio solo saliti Roberto Botta, Simone Alessio e Simone Crescenzi in una tre giorni molto impegnativa. Si tratta di risultati molto importanti dopo un lungo stop causato dalla pandemia., bronzo per Simone Crescenzi La prima medaglia delè stata conquistata da Simone Crescenzi nella categoria -63 kg. Ottima la prestazione del nostro atleta che, dopo aver battuto il cipriota Pilavakis (29-8) e il tedesco Konstantinidis (11-2), ha perso in semifinale contro lo spagnolo Joan Jorquera. “Sono molto contento – il primo commento – questa medaglia mi ha dato una carica incredibile . ...

Esercito : Congratulazioni al nostro 1° C.le Magg. Roberto Botta che ha conquistato la medaglia di bronzo ai campionati europe… - Coninews : E ANDIAMOOOOOO! ???? Ancora un bronzo per l’Italia del #taekwondo agli Europei di Sofia grazie alla terza piazza di… - CorriereCitta : Bronzo per l’azzurro Roberto Botta agli Europei di Taekwondo - webnauta5_9 : RT @Esercito: Congratulazioni al nostro 1° C.le Magg. Roberto Botta che ha conquistato la medaglia di bronzo ai campionati europei di #taek… - Laemmedimarco : RT @vitasportivait: ?? #TkdSofia2021 TRIS AZZURRO agli Europei di taekwondo! ???? ?? Simone #Crescenzi (-63 kg) ?? @SimoneAlessio18 (-80 kg) ??… -

L'Italia chiude glididi Sofia con la terza medaglia di bronzo, vinta oggi da Roberto Botta nella categoria dei - 87 kg. L'azzurro ha ceduto in semifinale 4 - 8 al serbo Mahdi Khodabakhshi, dopo aver ...Seconda medaglia per gli azzurri aglidia Sofia. Dopo il bronzo di ieri, con Crescenzi nei 63 kg, sul podio sale Simone Alessio nella categoria 80 kg. Il cammino dell'azzurro campione del mondo verso il podio parte dai ...Cala il sipario sugli Europei 2021 di taekwondo. Al Grand Hotel Millennium di Sofia (Bulgaria) si è infatti conclusa anche la quarta e ultima giornata del massimo torneo continentale. Sorride l'Italia ...L’avventura azzurra agli Europei 2021 di taekwondo, in corso di svolgimento al Grand Hotel Millennium di Sofia, finisce qui. Roberto Botta infatti, ultimo alfiere tricolore rimasto in gara, è stato ...