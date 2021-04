Europei assoluti canottaggio: a Italremo secondo posto nel medagliere per nazione (Di domenica 11 aprile 2021) È stata un’Italia compatta e agguerrita quella che a Varese, durante gli Europei assoluti di canottaggio, ha conquistato 8 medaglie (3 ori, 3 argenti, 2 bronzi) e raggiunto il secondo posto nel medagliere per nazione, dietro la Gran Bretagna con 12 medaglie (5 ori, 4 argenti, 3 bronzi). Da sottolineare inoltre, essendo anno olimpico, che cinque medaglie sono state vinte nelle specialità olimpiche, 4 maschili (quattro di coppia, due senza, quattro senza senior e doppio pesi leggeri) e una femminile nel doppio pesi leggeri, mentre le altre tre medaglie sono arrivate dalle specialità pesi leggeri maschili non olimpiche: quattro di coppia (che ha fissato anche il nuovo record europeo), singolo e due senza. Entrando nello specifico delle vittorie, nelle specialità ... Leggi su nonsolonautica (Di domenica 11 aprile 2021) È stata un’Italia compatta e agguerrita quella che a Varese, durante glidi, ha conquistato 8 medaglie (3 ori, 3 argenti, 2 bronzi) e raggiunto ilnelper, dietro la Gran Bretagna con 12 medaglie (5 ori, 4 argenti, 3 bronzi). Da sottolineare inoltre, essendo anno olimpico, che cinque medaglie sono state vinte nelle specialità olimpiche, 4 maschili (quattro di coppia, due senza, quattro senza senior e doppio pesi leggeri) e una femminile nel doppio pesi leggeri, mentre le altre tre medaglie sono arrivate dalle specialità pesi leggeri maschili non olimpiche: quattro di coppia (che ha fissato anche il nuovo record europeo), singolo e due senza. Entrando nello specifico delle vittorie, nelle specialità ...

Ultime Notizie dalla rete : Europei assoluti Canottaggio. Europeo d'argento per la canottieri Moto Guzzi Splendido secondo posto per la coppia Fasoli - Mantegazza nel dopo pesi leggeri MANDELLO - L'aquila vola ancora e lo fa sul lago di Varese, dove si sono svolti i campionati europei assoluti. Qui infatti l a canottieri Moto Guzzi tiene alta la sua bandiera grazie allo splendido secondo posto nel doppio pesi leggeri, condotto da Simone Fasoli e Simone Mantegazza , ...

Gli Europei Assoluti di canottaggio sul lago di Varese si chiudono con 3 ori per gli azzurri Tempo medio di lettura: 2 minuti Un po' di pioggia, ma meno di quella prevista, ha accompagnato l'emozionante ultima giornata degli Europei Assoluti di canottaggio alla Schiranna di Varese che ha visto scorrere una dopo l'altra 40 gare e assegnare le 72 medaglie e i titoli continentali in palio. Gli azzurri in lizza per una ...

Gli Europei Assoluti di canottaggio sul lago di Varese si chiudono con 3 ori per gli azzurri Luino Notizie Vanessa Ferrari: “Ci sono anche io, ho vinto un Mondiale. Italia alle Olimpiadi per la medaglia, voglio esserci”. E sul 2024… Vanessa Ferrari è stata assoluta protagonista nella terza tappa della Serie ... La 30enne si sta preparando per gli Europei, in programma dal 21 al 25 aprile a Basilea (Svizzera), dove andrà a caccia ...

Canottaggio: Europei a Varese,è Grande Italia con 8 medaglie (ANSA) - ROMA, 11 APR - È Grande Italia agli Europei Assoluti di canottaggio a Varese, in cui ha conquistato 8 medaglie (3 ori, 3 argenti, 2 bronzi) e ottenuto il secondo posto nel medagliere per ...

