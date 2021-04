Euro 2020, ecco il piano anti-covid della UEFA: vaccini per tutti gli atleti (Di domenica 11 aprile 2021) La UEFA studia un piano tutto suo per permettere che Euro 2020 si svolga in totale sicurezza per i calciatori e per gli spettatori In attesa di scoprire la rosa degli stadi che ospiteranno le partite di Euro 2020, la questione covid rimane centrale nella mente degli organizzatori. Il 19 aprile sapremo con certezza se gli ultimi stadi in bilico, tra cui anche l’Olimpico di Roma, avranno le carte in regola per poter far parte della kermesse continentale. Concluso questo passaggio partirà il vero e proprio countdown verso la partita inaugurale tra Italia e Turchia. Mancano esattamente due mesi allo start e la questione più spinosa resta senza dubbio la variabile covid, sia per i calciatori, che in una competizione così breve non ... Leggi su zon (Di domenica 11 aprile 2021) Lastudia untutto suo per permettere chesi svolga in totale sicurezza per i calciatori e per gli spettatori In attesa di scoprire la rosa degli stadi che ospiteranno le partite di, la questionerimane centrale nella mente degli organizzatori. Il 19 aprile sapremo con certezza se gli ultimi stadi in bilico, tra cui anche l’Olimpico di Roma, avranno le carte in regola per poter far partekermesse continentale. Concluso questo passaggio partirà il vero e proprio countdown verso la partita inaugurale tra Italia e Turchia. Mancano esattamente due mesi allo start e la questione più spinosa resta senza dubbio la variabile, sia per i calciatori, che in una competizione così breve non ...

