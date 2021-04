Esclusivo | “In Toscana vacciniamo i 20enni Gli anziani? Nemmeno riescono a prenotarsi”

(Di domenica 11 aprile 2021) “Mia madre di 90 anni sta ancora aspettando il suo vaccino, e secondo il suo medico di base ha davanti a sé una sessantina di persone”. Ha denunciarlo a TPI è uno dei medici responsabili del centro vaccinale di Orbetello, cittadina della bassa maremma, in provincia di Grosseto. Nessuna corsia preferenziale, per l’anziana donna, ma anzi: “Visto il suo ottimo stato di salute e la mancanza delle dosi di vaccino è stata fatta slittare in fondo alle prenotazioni”, continua il medico. La Regioneè uno dei tanti dossier scomodi della campagna di vaccinazione nazionale: alle difficoltà nel reperimento delle dosi per la giunta del neo governatore Eugenio Giani si sono infatti aggiunti una serie di errori che ad oggi bloccano l’intera macchina e relegano lain fondo alla classifica nazionale per quel che riguarda le somministrazioni agli over 80, ...

