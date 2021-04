Enzo Sciotti: morto il celebre illustratore di poster cinematografici (Di domenica 11 aprile 2021) Enzo Sciotti è morto oggi, 11 aprile 2021, all'età di 76 anni: celebre illustratore di poster cinematografici horror, tra le sue opere più famose si ricorda il cartellone de L'armata delle tenebre Enzo Sciotti, celebre illustratore di poster cinematografici horror, è morto l'11 aprile 2021 all'età di 76 anni. Sciotti era noto in modo particolare per aver realizzato le copertine diversi fumetti italiani degli anni Settanta e Ottanta e per le opere artistiche dedicate a locandine cinematografiche e ad edizioni home-video. La notizia della morte di Enzo Sciotti è stata ufficializzata attraverso il suo ... Leggi su movieplayer (Di domenica 11 aprile 2021)oggi, 11 aprile 2021, all'età di 76 anni:dihorror, tra le sue opere più famose si ricorda il cartellone de L'armata delle tenebredihorror, èl'11 aprile 2021 all'età di 76 anni.era noto in modo particolare per aver realizzato le copertine diversi fumetti italiani degli anni Settanta e Ottanta e per le opere artistiche dedicate a locandine cinematografiche e ad edizioni home-video. La notizia della morte diè stata ufficializzata attraverso il suo ...

whomeverittakes : RT @SakuranboNingyo: Missing you RIP Enzo Sciotti ?? #EnzoSciotti #Art - SakuranboNingyo : Missing you RIP Enzo Sciotti ?? #EnzoSciotti #Art - CrombieMedia : RT @theunborn_oi: RIP Enzo Sciotti :( - mixborghi : RT @theunborn_oi: RIP Enzo Sciotti :( - AleMontosi : #Cinema #EnzoSciotti #Horror #poster Tribute to Enzo Sciotti (1944-2021). -

