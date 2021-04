Enrico Casella | “Vanessa Ferrari non è normale Villa e Alice D’Amato | problemi dopo il vaccino Agli Europei…”

Leggi su oasport

(Di domenica 11 aprile 2021) Mancano dieci giorniEuropei 2021 di ginnastica artistica, in programma a Basilea (Svizzera) dal 21 al 25 aprile. La rassegna continentale metterà in palio quattro pass per le Olimpiadi di Tokyo 2021 (due per sesso, attraverso le qualificazioni dell’all-around) e l’Italia spera di essere protagonista in terra elvetica, anche se la situazione in seno alla nostra Nazionale non è delle più semplici perché le ultime settimane sono state funestate da alcune positività e dalla difficoltà ad allenarsi. Le azzurre sono tornate in gara ieri a Napoli per la terza tappa della Serie A, indossando il body della Brixia Brescia. Il DTha analizzato la situazione durante un’intervista concessa ai microfoni della Federginnastica: “Questa prova arriva a una settimana dalla partenza per gli Europei ed è una prova molto importante. ...