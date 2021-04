Emilio Fede in ospedale racconta: “Sono stato investito”. La figlia però smentisce questa versione (Di domenica 11 aprile 2021) Emilio Fede ha voluto tranquillizzare tutti sulle sue condizioni di salute, l’ex direttore del TG4 si trova ricoverato dal pomeriggio di sabato presso l’ospedale San Raffaele di Milano per una caduta. Inizialmente la notizia del ricovero sembrava riguardasse il Covid-19, ma è stato proprio Emilio Fede a voler chiarire. Lo scorso dicembre l’ex direttore del Tg4 era risultato positivo al Coronavirus. La figlia di Emilio Fede smentisce il padre AGGIORNAMENTO DELLE 11.30– Secondo quanto riferito all’AdnKronos, la figlia di Emilio Fede, Sveva, ha smentito le parole del padre. La donna ha ribadito che il padre non sarebbe stato ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 11 aprile 2021)ha voluto tranquillizzare tutti sulle sue condizioni di salute, l’ex direttore del TG4 si trova ricoverato dal pomeriggio di sabato presso l’San Raffaele di Milano per una caduta. Inizialmente la notizia del ricovero sembrava riguardasse il Covid-19, ma èproprioa voler chiarire. Lo scorso dicembre l’ex direttore del Tg4 era risultato positivo al Coronavirus. Ladiil padre AGGIORNAMENTO DELLE 11.30– Secondo quanto riferito all’AdnKronos, ladi, Sveva, ha smentito le parole del padre. La donna ha ribadito che il padre non sarebbe...

