Emilio Fede al San Raffaele di Milano: “Sono stato operato” (Di domenica 11 aprile 2021) Il giornalista Emilio Fede ha raccontato all’Ansa: “Stavo attraversando la strada e non mi Sono accorto di una macchina. Poteva andare molto peggio” Emilio Fede è stato vittima di un incidente mentre stava attraversando la strada e non si è accorto dell’arrivo di un’auto, che l’ha investito. Da qui il ricovero in ospedale al San Raffaele di Milano dove è arrivato in ambulanza. Nel nosocomio dell’ospedale lombardo Emilio Fede è stato operato a un braccio, una gamba e una spalla. E’ accaduto giovedì scorso ma la notizia del suo ricovero è trapelata ieri. In un primo momento si era infatti diffusa la notizia che le sue condizioni di salute erano critiche. Poi è stato lui ... Leggi su 361magazine (Di domenica 11 aprile 2021) Il giornalistaha raccontato all’Ansa: “Stavo attraversando la strada e non miaccorto di una macchina. Poteva andare molto peggio”vittima di un incidente mentre stava attraversando la strada e non si è accorto dell’arrivo di un’auto, che l’ha investito. Da qui il ricovero in ospedale al Sandidove è arrivato in ambulanza. Nel nosocomio dell’ospedale lombardoa un braccio, una gamba e una spalla. E’ accaduto giovedì scorso ma la notizia del suo ricovero è trapelata ieri. In un primo momento si era infatti diffusa la notizia che le sue condizioni di salute erano critiche. Poi èlui ...

Advertising

Giorgiolaporta : Il capo di questo giornale era nella task foce contro le #fakenews voluta da #Conte. Glielo spiegate voi, magari co… - rtl1025 : ??Il giornalista Emilio Fede è ricoverato in condizioni molto gravi all'ospedale San Raffaele di Milano. L'ex dirett… - SkyTG24 : Era stato ricoverato lo scorso novembre al #Covid residence di Ponticelli, una struttura dell'Asl di Napoli per le… - pixel_di : RT @_valegenni: oggi confusa e felice come Emilio Fede che non sa se è stato investito o se è caduto in casa - tralepagine : RT @Giorgiolaporta: Il capo di questo giornale era nella task foce contro le #fakenews voluta da #Conte. Glielo spiegate voi, magari con un… -