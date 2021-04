Emanuele Filiberto di Savoia una furia contro Meghan Marke “Ha sbagliato e ha rovinato Harry… Non si sputa nel piatto in cui si mangia..” (Di domenica 11 aprile 2021) Si continua a parlare dell’intervista shock rilasciata ormai diverse settimane fa dal principe Harry e dalla moglie Meghan Markle. Sappiamo tutti che purtroppo questa intervista ha scatenato una serie di reazioni in tutto il mondo ed in molti hanno espresso il loro disappunto per le dichiarazioni piuttosto porti rilasciate soprattutto dall’ex attrice. Dichiarazioni e accuse che hanno in qualche modo sconvolto il mondo intero ed in primis i componenti della casa reale. Emanuele Filiberto di Savoia critico contro Meghan Markle e Harry Di questa intervista se ne è parlato in molti programmi televisivi e sono stati diversi i personaggi del mondo dello spettacolo e opinionisti che hanno voluto commentare ed esprimere la propria opinione. Uno tra tutti Emanuele ... Leggi su baritalianews (Di domenica 11 aprile 2021) Si continua a parlare dell’intervista shock rilasciata ormai diverse settimane fa dal principe Harry e dalla moglieMarkle. Sappiamo tutti che purtroppo questa intervista ha scatenato una serie di reazioni in tutto il mondo ed in molti hanno espresso il loro disappunto per le dichiarazioni piuttosto porti rilasciate soprattutto dall’ex attrice. Dichiarazioni e accuse che hanno in qualche modo sconvolto il mondo intero ed in primis i componenti della casa reale.dicriticoMarkle e Harry Di questa intervista se ne è parlato in molti programmi televisivi e sono stati diversi i personaggi del mondo dello spettacolo e opinionisti che hanno voluto commentare ed esprimere la propria opinione. Uno tra tutti...

