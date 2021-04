Elena Santarelli dopo la malattia del figlio: “Non sono indistruttibile” (Di domenica 11 aprile 2021) Quando ha scoperto che il figlio Giacomo si era ammalato, ha deciso di raccontare cosa le stava accadendo: Elena Santarelli ha usato i social per parlare del tumore cerebrale che aveva colpito il bambino per “evitare illazioni e pettegolezzi”. La terribile diagnosi è arrivata nel 2017 e da allora Elena non ha mai smesso di combattere accanto a Giacomo, raccontando la loro durissima battaglia sui suoi social e nel libro Una mamma lo sa, pubblicato dalla showgirl nell’autunno 2019. In una lunga intervista a Donna Moderna, Elena Santarelli ha parlato del momento più doloroso della sua vita, che l’ha cambiata profondamente sia come donna che come madre. Oggi il figlio è guarito, e anche se i controlli sono costanti, ha ritrovato quella serenità che con la ... Leggi su dilei (Di domenica 11 aprile 2021) Quando ha scoperto che ilGiacomo si era ammalato, ha deciso di raccontare cosa le stava accadendo:ha usato i social per parlare del tumore cerebrale che aveva colpito il bambino per “evitare illazioni e pettegolezzi”. La terribile diagnosi è arrivata nel 2017 e da alloranon ha mai smesso di combattere accanto a Giacomo, raccontando la loro durissima battaglia sui suoi social e nel libro Una mamma lo sa, pubblicato dalla showgirl nell’autunno 2019. In una lunga intervista a Donna Moderna,ha parlato del momento più doloroso della sua vita, che l’ha cambiata profondamente sia come donna che come madre. Oggi ilè guarito, e anche se i controllicostanti, ha ritrovato quella serenità che con la ...

