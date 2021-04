Effetto Ferragnez: tra politica, entertainment e business, così la coppia domina la scena mediatica (Di domenica 11 aprile 2021) Questione femminile, Covid-19 e vaccini, diritti lgbtq+, legislazione, fruizione culturale, shopping, intrattenimento e tempo libero. Da un mese a questa parte i Ferragnez dominano incontrastati l’agenda degli italiani La coppia non si ferma un attimo, e riempie l'agenda mediatica degli italiani Leggi su it.mashable (Di domenica 11 aprile 2021) Questione femminile, Covid-19 e vaccini, diritti lgbtq+, legislazione, fruizione culturale, shopping, intrattenimento e tempo libero. Da un mese a questa parte ino incontrastati l’agenda degli italiani Lanon si ferma un attimo, e riempie l'agendadegli italiani

Advertising

MashableItalia : La prossima mossa dei Ferragnez è l'entrata in politica? - rosablur : @BlackEagle1967 @SkyTG24 innegabile operazione di Marketing, se volevano far finta che era un effetto non voluto, v… - walden_pierre : @lorepregliasco Quindi, per effetto transitivo, Ferragnez a breve capi di governo. - morrigan_70 : #Maglie ma non si può semplicemente chiedersi quanto e se abbia contato l'effetto Ferragni sulla convocazione della… -