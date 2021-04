Earwig and the Witch | il trailer e il poster

(Di domenica 11 aprile 2021) Elysian Film Group Distribution ha pubblicato unnel Regno Unito diand the, il primo lungometraggio animato in CG dello Studio Ghibli del regista Goro Miyazaki. Di cosa parlaand the? Il film segue una giovane orfana adottata da una strega e si ritrova in un misterioso mondo di incantesimi e pozioni; dai un’occhiata qui sotto, insieme aldel Regno Unito e una serie di immagini promozionali ufficiali. Trama Cresciuta in un orfanotrofio nella campagna britannica,non ha idea che sua madre avesse poteri magici. La sua vita cambia radicalmente quando una strana coppia la prende in casa, ed è costretta a vivere con una strega egoista. Mentre la ragazza testarda si propone di scoprire i segreti dei suoi nuovi ...

Il produttore ha inoltre accennato al fatto che nel team di animatori potrebbe esserci presto un cambio della guardia e che Miyazaki aveva valutato la possibilità di dirigere the Witch. L'animatore Toshiyuki Inoue parla del film Ghibli ai microfoni di After 6 Junction: 'Produzione quasi finita, ci sarà anche l'animatore di Evangelion'.