Draghi e Erdogan “dittatore”: dura decisione della Turchia per le aziende italiane (Di domenica 11 aprile 2021) Mario Draghi contro Erdogan: è tensione tra i due Paesi dopo le parole del premier italiano. La dura ritorsione di Ankara sulle nostre aziende I rapporti tra Italia e Turchia… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 11 aprile 2021) Mariocontro: è tensione tra i due Paesi dopo le parole del premier italiano. Laritorsione di Ankara sulle nostreI rapporti tra Italia e… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

Advertising

fattoquotidiano : Avrà pure ridato dignità all’Italia, come pensa gran parte del centrodestra, ma la sortita di Mario Draghi contro l… - repubblica : ?? Esteri, ritorsione turca per le parole di Draghi su Erdogan: Ankara sospende i contratti con le aziende italiane - Agenzia_Ansa : Tensione Italia-Turchia. Da Ankara replica al premier del vice di Erdogan: 'Se Draghi vuole vedere cosa sia una dit… - CaioGracco1 : @sarabanda_ I nostri produttori di armi perderanno un po' di export, ma ci abbiamo già guadagnato in credibilità pe… - alias16g : RT @beretta_g: Erdogan non lo farà, ma se lo facesse ne sarei felice. Innanzitutto perché se davvero #Draghi crede che Erdogan sia un 'ditt… -