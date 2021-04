Domenica Live: anticipazioni e ospiti di Barbara d’Urso (Di domenica 11 aprile 2021) Che cosa ci riserverà la nuova puntata di Domenica Live in onda l’11 aprile 2021 su Canale 5? Quali personaggi animeranno lo studio di Barbara d’Urso e quali argomenti saranno trattati dalla conduttrice e dalla sua redazione nel pomeriggio Domenicale di Mediaset? Barbara sfida l’amica Mara Venier con la sua trasmissione che va in onda a partire dalle 14.40: dalle 15 alle 17, debutta il nuovo spazio dedicato all’informazione e Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 11 aprile 2021) Che cosa ci riserverà la nuova puntata diin onda l’11 aprile 2021 su Canale 5? Quali personaggi animeranno lo studio die quali argomenti saranno trattati dalla conduttrice e dalla sua redazione nel pomeriggiole di Mediaset?sfida l’amica Mara Venier con la sua trasmissione che va in onda a partire dalle 14.40: dalle 15 alle 17, debutta il nuovo spazio dedicato all’informazione e Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Link4Universe : L'elicottero Ingenuity sta per prendere il volo su Marte! Domenica tardi farà il suo volo su Marte e i dati ci mett… - giorgiobigi1 : Vasco Rossi - Domenica lunatica (Live 1990) - fisritalia : Oggi 11 Aprile potrai seguire il #LIVE STREAMING dei Campionati Regionali Gruppi Spettacolo #EmiliaRomagna di… - patrick65011992 : RT @durso_club: Amici, meno UNO ?? La nostra bella Carmelita, ci aspetta domani, alle ore 14.35, per trascorrere, in diretta, più di 4 ore… - fisritalia : Oggi 11 Aprile potrai vedere le gare dei Campionati Regionali Solo Dance #EmiliaRomagna di #pattinaggio #artistico… -