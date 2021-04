Domenica In, Pupo incalzato da Mara Venier: c’entra Barbara D’Urso (Di domenica 11 aprile 2021) Pupo ha vissuto un momento di imbarazzo a Domenica In quando, nel corso dell’intervista con Mara Venier, è stata nominata Barbara D’Urso. Ecco che cosa è successo. Mara Venier ha… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 11 aprile 2021)ha vissuto un momento di imbarazzo aIn quando, nel corso dell’intervista con, è stata nominata. Ecco che cosa è successo.ha… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it.

Advertising

zazoomblog : Pupo e Mara Venier a Domenica In siparietto sulla comune amica Barbara D’Urso: “Tu la vuoi salutare?” - #Venier… - Dansai75 : RT @MontiFrancy82: A “Domenica In” ospiti @pupoghinazzi @Fedez @francescacheeks ed @EnricoBrignano @maravenierof - 16barbara72 : @RaiUno Buona domenica stai parlando con Pupo delle vostre mamme io ho perso la mia mamma?? tre mesi fa. L'amore pe… - VIVALAVIDALOC14 : Non i miei genitori che stanno ridendo alle battute di Pupo a Domenica In, aiuto - Nicholas_Dls00 : Tutti gli ospiti di #DomenicaIn in questo post ?????? -