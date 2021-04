Domenica 11 Aprile 2021 Sky e Premium Cinema, Primal (Di domenica 11 aprile 2021) PrimalNicolas Cage e Famke Janssen in un action tra bestie feroci e un killer spietato. Su una nave carica di animali selvaggi si scatena il terrore quando un criminale apre le gabbie.(SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301)ElleGolden Globe 2017 come miglior film straniero e... Leggi su digital-news (Di domenica 11 aprile 2021)Nicolas Cage e Famke Janssen in un action tra bestie feroci e un killer spietato. Su una nave carica di animali selvaggi si scatena il terrore quando un criminale apre le gabbie.(SKYUNO HD ore 21.15/canale 301)ElleGolden Globe 2017 come miglior film straniero e...

Advertising

espressonline : 'Intercettate noi, vi spieghiamo volentieri'... Ecco cosa trovate su L’Espresso in edicola e online da domenica 11… - pdnetwork : Al via domani, sabato 10 e domenica 11 aprile, la seconda sessione de “Il mondo dopo”, corso online di (buona) poli… - espressonline : In anteprima per voi la nuova copertina dell'Espresso in edicola, online e su app da domenica 11 aprile ?? Per le… - LucaPintavalle : RT @rep_palermo: Covid, aumento di contagi e varianti: da domenica e fino al 22 aprile zona rossa in tutta la provincia di Palermo [aggiorn… - garibaldino84 : RT @noitre32: MANIFESTAZIONE CONTRO L'OBBLIGO VACCINALE Domenica 11 aprile a Roma in piazza del Popolo, alle ore 10. -