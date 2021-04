Domani iniziano le vaccinazioni nell’hub vaccinale di Grottaglie (Di domenica 11 aprile 2021) Entra in funzione Domani pomeriggio il nuovo centro per le vaccinazioni anti-Covid, all’interno del Palasport “Alessandro Marinelli” (ex. Sant’elia) che, con otto box vaccinali sarà in grado di arrivare ad effettuare fino a 400 vaccini al giorno, diventando uno dei più grandi hub della provincia ionica. Domani mattina, alle ore 12 circa, l’ultimo sopralluogo nello spazio, messo a disposizione dall’amministrazione comunale di Grottaglie, da parte dell’assessore regionale, prof. Pier Luigi Lopalco che intende verificare personalmente la funzionalità delle strutture vaccinali allestite nel territorio regionale. Nella lotta contro il Covid-19 bisogna necessariamente fare fronte comune. La campagna vaccinale dell’ambito TA/6 necessitava di un luogo più ampio e noi non abbiamo esitato a mettere a ... Leggi su tarantinitime (Di domenica 11 aprile 2021) Entra in funzionepomeriggio il nuovo centro per leanti-Covid, all’interno del Palasport “Alessandro Marinelli” (ex. Sant’elia) che, con otto box vaccinali sarà in grado di arrivare ad effettuare fino a 400 vaccini al giorno, diventando uno dei più grandi hub della provincia ionica.mattina, alle ore 12 circa, l’ultimo sopralluogo nello spazio, messo a disposizione dall’amministrazione comunale di, da parte dell’assessore regionale, prof. Pier Luigi Lopalco che intende verificare personalmente la funzionalità delle strutture vaccinali allestite nel territorio regionale. Nella lotta contro il Covid-19 bisogna necessariamente fare fronte comune. La campagnadell’ambito TA/6 necessitava di un luogo più ampio e noi non abbiamo esitato a mettere a ...

