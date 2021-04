Diretta Reggina - Vicenza dalle 15: probabili formazioni e dove vederla in tv (Di domenica 11 aprile 2021) REGGIO CALABRIA - Ambizioni a confronto nella domenica di Serie B (33ª giornata) con lo scontro del Granillo tra Reggina e Vicenza . Due squadre appaiate a 41 punti in mezzo al guado, a - 4 dai ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 11 aprile 2021) REGGIO CALABRIA - Ambizioni a confronto nella domenica di Serie B (33ª giornata) con lo scontro del Granillo tra. Due squadre appaiate a 41 punti in mezzo al guado, a - 4 dai ...

Advertising

sportli26181512 : #Diretta Reggina-Vicenza dalle 15: probabili formazioni e dove vederla in tv: Segui su - infoitsport : Reggina-Vicenza, dove vedere il match in streaming e diretta tv - V_Entella : #Primavera2 ??Domani si torna in campo?? Alle 1??5?? i #biancocelesti giocheranno in trasferta contro la @Reggina_19… - sportface2016 : #calcio #Reggina-#Vicenza in tv: ecco data, orario e come vedere il match di #SerieB 2020/2021 - Calciodiretta24 : Reggina – L.R. Vicenza: dove vedere la diretta live e risultato -