Dijks | «Abbiamo dominato la Roma Il Bologna sogna l’Europa»

(Di domenica 11 aprile 2021) Mitchell, difensore del, ha commentato la sconfitta incassata contro laattraverso i canali ufficiali del club rossoblù Mitchell, difensore del, ha commentato la sconfitta incassata contro laattraverso i canali ufficiali del club rossoblù. Le sue dichiarazioni. PRESTAZIONE – «Nel primo tempo siamo stati dominanti eavuto diverse occasioni ma non siamo riusciti a sfruttarle. La differenza tra noi e loro qual è stata? Alla prima chance utile hanno segnato. Questa stagione proveremo a fare più punti possibili e a chiudere bene il campionato». EUROPA LEAGUE – «A me piacerebbe giocarci e sicuramente è anche un obiettivo del club provare a competere per un piazzamento di prestigio». L'articolo proviene da Calcio News ...

Il match Roma Bologna 1 - 0: troppe occasioni perse Intervistato a fine gara anche Mitchell: "Nel primo tempo siamo stati dominanti e avuto diverse occasioni ma non siamo riusciti a ..." "Possiamo vincere, lo già fatto un anno fa. Di sicuro non commetteremo gli stessi errori ... La difesa rossoblù sarà composta da De Silvestri, Danilo, Soumaoro e. "Poi mi restano Faragò, ...