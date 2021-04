Dichiarato morto, si sveglia prima della donazione degli organi. Risarcimento clamoroso (Di domenica 11 aprile 2021) Un giovane era stato Dichiarato morto in ospedale dopo un grave incidente. Il miracolo prima di procedere alla donazione degli organi. Per lui un Risarcimento clamoroso Una storia che ha dell’incredibile, e che ha lasciato senza parole. Vicenda che non ha trovato ad oggi una spiegazione scientifica, con i medici che hanno raccontato un vero L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di domenica 11 aprile 2021) Un giovane era statoin ospedale dopo un grave incidente. Il miracolodi procedere alla. Per lui unUna storia che ha dell’incredibile, e che ha lasciato senza parole. Vicenda che non ha trovato ad oggi una spiegazione scientifica, con i medici che hanno raccontato un vero L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

kscarlett22_ : @DanielaG3000 @mb9939 Resta un mistero perché da quello che aveva detto dopo, pur non confermando di amare l’altro… - cricorrado : È come un'emorragia senza fine, il cadavere è già tale, ma non viene mai dichiarato morto. - MatteoMrini1 : @RoccoTodero A parte la follia dei giornalisti che forniscono un dato aggiungendo che però c'è una sorta di 'congua… - Gianni40369245 : 666666 - JuliaPisani4 : @matteosalvinimi La Giustizia trionfa sempre ! Oggi hanno dichiarato morto Principe Philip, un RETTILE in meno (pe… -