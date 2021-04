Di Natale inizia la carriera da allenatore | è il nuovo tecnico della Carrarese

(Di domenica 11 aprile 2021) Silvio Baldini si è dimesso e non è più l’, al suo posto arriva Antonio Di. La squadra è reduce dalla brutta sconfitta contro l’Albinoleffe, la situazione di classifica è sempre più pericolosa ed il rischio dei playoff è concreto. In 35 partite ha totalizzato 40 punti, ma le ultime prestazioni non sono state all’altezza. L’ex attaccante dovrà portare tranquillità in un momento di vera crisi. Il comunicato Laha comunicato il ribaltone: “calcio 1908 prende attovolontà irrevocabile espressa, giornata di ieri, da parte di Mister Silvio Baldini di rassegnare le proprie dimissioni che, rende noto, vengono accettate senza riserva in ragione del preminente interesse rappresentato dal bene presente e futuro del ...

