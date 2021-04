Deruta | giovane di 42 anni folgorato da una scarica elettrica

(Di domenica 11 aprile 2021) Un drammatico evento quello accaduto a, cittadina in provincia di Perugia, dove un42 enne è mortoda unaTragedia a: 42enne mortodavanti al padre durante una potatura su Notizie.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Deruta giovane

www.quotidianodellumbria.it

Grave incidente domestico anella serata di sabato 10 Aprile. Nicola Sisani, classe 1979 stava aiutando il padre all'...attraverso le parti metalliche della piattaforma coinvolgendo il...Una bella storia che narra di una cittadina non vedente e la sua famiglia che chiedono aiuto ... Lacittadina vive a San Nicolò di Celle ha 14 anni e desidera, come tutti i ragazzi, ...Un tragico incidente quello avvenuto nel pomeriggio di ieri, 10 aprile, quando un 42 enne a Deruta è morto folgorato da una scarica elettrica ...Leggio, capogruppo 5 Stelle: "Scongiurare il proliferare di interventi edilizi in quella fascia di tutela che il vecchio Prg proteggeva" ...