Denise Pipitone, retroscena inquietanti su Olesya: gelo a Domenica Live (Di domenica 11 aprile 2021) Roman, conduttore russo, ha rivelato dei dettagli inquietanti su Olesya Rostova: "Si è inventata tutto, ho le prove" L'articolo proviene da Gossip e Tv.

