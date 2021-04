Denise Pipitone, le accuse del conduttore russo a Domenica Live: “Olesya Rostova voleva solo diventare famosa. Ha inventato tutto” (Di domenica 11 aprile 2021) Una farsa a favore di telecamere “solo per diventare famosa“. Le accuse verso Olesya Rostova, la ragazza russa che per una settimana ha tenuto l’Italia con il fiato sospeso per capire se potesse essere lei o meno Denise Pipitone, vista la somiglianza con la mamma della piccola scomparsa nel 2004, Piera Maggio, arrivano direttamente nel pomeriggio di Canale 5, a Domenica Live. A lanciarle Roman, conduttore e produttore di un web-reality russo a cui partecipò, fino a novembre 2020, anche Olesya. “Non mi interessa di Olesya – dice Roman in collegamento con Barbara D’Urso – ma quando ho visto che stava inventando tutta questa storia, ho deciso che dovevo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 aprile 2021) Una farsa a favore di telecamere “per“. Leverso, la ragazza russa che per una settimana ha tenuto l’Italia con il fiato sospeso per capire se potesse essere lei o meno, vista la somiglianza con la mamma della piccola scomparsa nel 2004, Piera Maggio, arrivano direttamente nel pomeriggio di Canale 5, a. A lanciarle Roman,e produttore di un web-realitya cui partecipò, fino a novembre 2020, anche. “Non mi interessa di– dice Roman in collegamento con Barbara D’Urso – ma quando ho visto che stava inventando tutta questa storia, ho deciso che dovevo ...

