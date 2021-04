Denise Pipitone, la confessione del conduttore russo: Barbara D’Urso senza parole (Di domenica 11 aprile 2021) Caso Denise Pipitone, retroscena clamorosi a Domenica Live: chi è davvero Olesya? Il caso di Olesya Rostova continua a tenere banco alla tv italiana: nonostante sia stato dimostrato che la… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 11 aprile 2021) Caso, retroscena clamorosi a Domenica Live: chi è davvero Olesya? Il caso di Olesya Rostova continua a tenere banco alla tv italiana: nonostante sia stato dimostrato che la… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Ultime Notizie dalla rete : Denise Pipitone Olesya Rostova, dichiarazioni choc: "Ha inventato tutto. Ha una famiglia" Emergono particolari choc su Olesya Rostova: "Ha inventato tutto. Ha una famiglia", ecco le dichiarazioni su di lei Il caso della scomparsa di Denise Pipitone si è riaperto dopo diciassette anni in seguito ad una segnalazione di un'infermiera russa. La donna aveva notato una strana somiglianza con Olesya Rostova, ragazza di ventuno anni in ...

Olesya Rostova, dichiarazioni choc: 'Ha inventato tutto. Ha una famiglia' Il caso della scomparsa di Denise Pipitone si è riaperto dopo diciassette anni in seguito ad una segnalazione di un'infermiera russa. La donna aveva notato una strana somiglianza con Olesya Rostova, ragazza di ventuno anni in ...

Denise Pipitone una giovane di Málaga? Arriva dai Social una segnalazione Itaca Notizie Denise Pipitone, conduttore russo accusa Olesya Rostova a Domenica Live: “Ha inventato tutto” Un conduttore russo, ospite a Domenica Live, ha rivolto pesanti accuse contro Olesya Rostova, la ragazza che avrebbe potuto essere Denise Pipitone.

DENISE PIPITONE: è stato SCONTRO TOTALE tra l'Avvocato di PIERA MAGGIO e la TV RUSSA. Il VIDEO "Dateci il vostro gruppo sanguigno, se non ce lo volete dare vi saluto oggi stesso. Ma non si gioca con la vita delle persone". Così l'avvocato Giacomo Frazzitt a intervenendo in diretta nel programma ...

