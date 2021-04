Denise Faro torna con il nuovo singolo: “Evergreen” (Di domenica 11 aprile 2021) Dopo l’emozionante singolo “Jacuzzi” Denise Faro è pronta a regalarci un nuovo singolo! La cantautrice italiana che ha conquistato l’oltreoceano torna con uno spaccato di realtà in una società fatto di apparenze. Un grido sincero contro la ricerca della perfezione. Il nuovo singolo “Evergreen” è in radio e disponibile in digitale (https://lnk.to/Evergreen-Denise-Faro). Denise Faro lancia un grido sincero contro la ricerca della perfezione “Evergreen” racconta di quanto sia difficile vivere in una società che ci fa sentire spesso inadeguati, alla ricerca di una perfezione che non esiste. Dopo anni passati tra Los Angeles e ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 11 aprile 2021) Dopo l’emozionante“Jacuzzi”è pronta a regalarci un! La cantautrice italiana che ha conquistato l’oltreoceanocon uno spaccato di realtà in una società fatto di apparenze. Un grido sincero contro la ricerca della perfezione. Il” è in radio e disponibile in digitale (https://lnk.to/).lancia un grido sincero contro la ricerca della perfezione “” racconta di quanto sia difficile vivere in una società che ci fa sentire spesso inadeguati, alla ricerca di una perfezione che non esiste. Dopo anni passati tra Los Angeles e ...

Ultime Notizie dalla rete : Denise Faro Denise Faro racconta un spaccato di realtà con 'Evergreen' Cittadina del mondo, vive tra Los Angeles, l'America Latina e l'Italia, si divide tra musica, cinema, televisione e teatro e ora dopo il brano 'Jacuzzi' Denise Faro esce con il nuovo singolo 'Evergreen' che disegna un altro spaccato di realtà. 'Evergreen' racconta di quanto sia difficile vivere in una società che ci fa sentire spesso inadeguati, alla ...

