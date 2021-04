De Rossi parla dallo Spallanzani: «Ho avuto paura» (Di domenica 11 aprile 2021) «Ho avuto paura». Sono le parole di Daniele De Rossi in un vocale inviato agli amici per rassicurarli sulle sue condizioni dopo il ricovero allo Spallanzani. Ieri il bollettino medico parlava di condizioni buone dell’ex giallorosso. Il professor Vaia si è detto ottimista del suo recupero. De Rossi è stato ricoverato per una polmonite interstiziale dovuta al Covid. Agli amici ha raccontato: «Sono venuto perché avevo troppi sintomi che non andavano via. Ho la polmonite interstiziale bilaterale, non a livello gravissimo, però ce l’ho. Non è uno stadio al limite, ma non è neanche un Covid da curare a casa». Racconta cosa lo ha spinto a rivolgersi ai medici. «Mi sono alzato dalla sedia ma non in maniera veloce e ho avuto un mezzo mancamento. Sentivo tutto ovattato, mi ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 11 aprile 2021) «Ho». Sono le parole di Daniele Dein un vocale inviato agli amici per rassicurarli sulle sue condizioni dopo il ricovero allo. Ieri il bollettino medicova di condizioni buone dell’ex giallorosso. Il professor Vaia si è detto ottimista del suo recupero. Deè stato ricoverato per una polmonite interstiziale dovuta al Covid. Agli amici ha raccontato: «Sono venuto perché avevo troppi sintomi che non andavano via. Ho la polmonite interstiziale bilaterale, non a livello gravissimo, però ce l’ho. Non è uno stadio al limite, ma non è neanche un Covid da curare a casa». Racconta cosa lo ha spinto a rivolgersi ai medici. «Mi sono alzato dalla sedia ma non in maniera veloce e houn mezzo mancamento. Sentivo tutto ovattato, mi ...

