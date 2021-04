De Rossi, il selfie del guerriero spaventato (Di domenica 11 aprile 2021) di Paolo Franci Il maledetto virus s'è insinuato nei polmoni d'acciaio facendosi beffe di quelle fattezze da vichingo. E lo ha messo nei guai seri, dimostrando ancora una volta che, quando vuole, quel ... Leggi su quotidiano (Di domenica 11 aprile 2021) di Paolo Franci Il maledetto virus s'è insinuato nei polmoni d'acciaio facendosi beffe di quelle fattezze da vichingo. E lo ha messo nei guai seri, dimostrando ancora una volta che, quando vuole, quel ...

De Rossi fa chiarezza con un video sul suo stato Dopo le parole del medico dello Spallanzani e dopo il selfie reso noto dall'ex medico sociale del Napoli Daniele De Rossi ha pubblicato un video per i suoi amici per fare chiarezza sulle sue condizioni di salute dopo il ricovero allo Spallanzani a ...

