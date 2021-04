Dazn scarica la colpa | «Siamo dispiaciuti per Inter-Cagliari ma non è dipeso da noi”

(Di domenica 11 aprile 2021) Dopo la protesta montata sui social a causa della mancata visione per molti telespettatori disi è scusato su Twitter con i suoi utenti “moltodi quanto accaduto nel corso della visione della partita. Il problema è derivato dal fallimento del servizio di autenticazione fornito da un nostro partner esterno che non è stato in grado di risolvere velocemente applicando le previste procedure di backup, pur avendo ricevuto da parte diinformazioni tempestive e collaborazione immediata. Il nostro partner è attualmente al lavoro per risolvere una problematica che sembra coinvolgere più paesi a livello Europeo e stiamo investigando ulteriormente la natura del danno ed eventuali ...

